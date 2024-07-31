Guterres'ten Filistinlilere Yönelik İşkenceye Tepki

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sert Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail tarafından keyfi ve gizlice tutulan Filistinlilere yapılan işkence ve kötü muameleyi sert bir dille kınadı. Guterres, bu uygulamalardan sorumlu kişilerin mutlaka hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Basın Toplantısında Detaylar

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Guterres'in, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) yayımladığı rapor karşısında yaşadığı derin üzüntüyü aktardı. Dujarric, bu raporda belgelenen işkencelerin ciddiyetine ve ilgili kişilerin sorumluluğunun önemine dikkat çekti. Batı Şeria'daki Durum

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria’daki gidişata da değinerek, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının ciddi ve yıkıcı etkileri olduğunu belirtmişti. OCHA'dan alınan bilgilere göre, 23-29 Temmuz arasında 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 80 kişi yaralanmıştır.

Siyasi Şiddetin Kınanması

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimini kınadığına dikkat çekerek, buna karşın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik potansiyel saldırılara karşı sessiz kalmasını sorgulayarak, her iki tarafın da gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Dujarric, taraflar arasında devam eden saldırıların sona erdirilmesi ve itidal çağrılarının dikkate alınması gerektiğinin önemini vurguladı.