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Guterres'ten Gazze Açıklaması: "Sivillerin Durumu Tahammül Edilemez"

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin durumunun acil ateşkes gerektirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:51
Guterres'ten Gazze Açıklaması: "Sivillerin Durumu Tahammül Edilemez"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Acil Ateşkes Çığlığı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde devam eden saldırıları nedeniyle sivillerin yaşadığı sıkıntının "tahammül edilemez" olduğunu belirtti. Guterres, bölgedeki yıkımın boyutlarına dair yaşadığı şoku dile getiren bir açıklamada bulundu.

İnsani Yardım Çağrısı

Guterres, İsrail’in insani yardım malzemelerinin ulaştırılması konusundaki çabaları reddettiğini ve bunun sonucunda çok sayıda insanın hayatının tehlikeye girdiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki çocuk felci aşı kampanyasının ertelenmesine de dikkat çekerek, bu durumun binlerce çocuğun sağlığını riske attığını ifade etti.

Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırılar

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarının giderek daha fazla "savunulamaz" hale geldiğini belirten Guterres, acil bir ateşkes çağrısını yineledi.

6 Ekim 2023 itibarıyla, Gazze'ye yönelik yapılan kara saldırılarıyla birlikte, Cibaliya Mülteci Kampı'na da yoğun hava saldırıları gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonun, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi ve daha sonra bu bölgenin İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı olarak kullanılmasına dönük olduğu düşünülmektedir.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri boşaltmaları yönünde Filistinlilere çağrıda bulunmuş, haritalar paylaşarak İslami yardım yiyecekleri ve temiz su konusundaki kısıtlamalarla ilgili bilgi vermiştir.

Bu doğrultuda, eski Ordu Operasyonları Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanan "generallerin planı" adı verilen bir strateji çerçevesinde Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin hedeflendiği ortaya çıkmıştır. Bu plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillerin yerinden edilerek, bölgenin gıda ve su gibi kaynaklardan mahrum edilmesini öneriyor.

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