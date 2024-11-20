Guterres'ten Haiti'deki Artan Şiddet İçin Acil Çözüm Çağrısı

BM Genel Sekreteri'nden Haiti'ye Acil Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'deki artan şiddet olayları hakkında ciddi endişelerini dile getirerek, "siyasi sürece geçişin" hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Şiddetin Artışı ve Guterres'in Açıklamaları

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in ifadelerini aktardığı yazılı bir açıklamada, "Genel Sekreter, silahlı çetelerin başkent Port-au Prince'te güç kazanmasıyla sonuçlanan Haiti'deki artan şiddetten endişeli." ifadesine yer verdi.

Guterres, Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu (MSS) aracılığıyla Haiti Ulusal Polisi'nin şiddeti ele alma çabalarını "güçlü bir şekilde" desteklediğini ifade etti. MSS'nin başarısı için finansal ve lojistik destek çağrısını yineleyen Guterres, siyasi sürece geçişte "acil ilerleme" kaydedilmesinin önemini vurguladı.

Haiti'nin Krizi ve İstifa Süreci

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele eden Haiti, 11 milyonu aşan nüfusu ile kıtlık tehdidi altında bulunuyor. Başkentin yüzde 80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği ülkede, şiddet olayları günbegün artış göstermekte.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisi'nin verilerine göre, yıl başından bu yana 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Ülkedeki bu şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine yol açtı. Geçici Konseyin kurulmasının ardından 28 Mayıs'ta Garry Conille başbakan olarak atandı. Ancak konsey, 11 Kasım'da Conille'i görevden alarak Alix Didier Fils-Aime'yi yeni başbakan olarak atadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.