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Guterres'ten Husilere Serbest Bırakma Çağrısı: BM Personeli İçin Umutlar Azalıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Husiler tarafından 6 ay boyunca gözaltında tutulan BM ve insani yardım personelinin serbest bırakılmasını yineledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:29
Guterres'ten Husilere Serbest Bırakma Çağrısı: BM Personeli İçin Umutlar Azalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de 6 ay önce Husiler tarafından gözaltına alınan BM ve insani yardım personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, Husiler tarafından "keyfi gözaltına alınan" insani yardım personelinin serbest bırakılması talebinin tekrarlandığı belirtildi. Açıklamada, 2021 ve 2023 yıllarından bu yana gözaltına alınan 4 BM personeline ek olarak, 50'den fazla BM, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyon personelinin gözaltında tutulmasının üzerinden 6 ay geçtiği ifade edildi.

Son olarak, yakın zamanda 1 BM ve 2 sivil toplum kuruluşu personelinin serbest bırakıldığı belirtilirken, geri kalan personelin gözaltında tutulmasının uluslararası hukuk ihlaline yol açtığı vurgulandı. Bu gözaltıların, insani yardım personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve milyonlarca ihtiyaç sahibi insana yardım etme çabalarını ciddi şekilde engellediği de hatırlatıldı.

BM'nin, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması için tüm olası kanalları kullanmaya çalıştığı kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 13 Ağustos'ta, Husilerin Sana'daki BM İnsan Hakları Ofisi'ne düzenlediği baskını ve BM personelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Husiler ise insani yardım kuruluşları kisvesi altında çalışan ABD-İsrail casus ağı üyelerinin gözaltına alındığını öne sürmüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri kontrol altında bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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