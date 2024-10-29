Guterres'ten İsrail'in UNRWA Faaliyetlerine Yasağına Tepki

Guterres'ten UNRWA'nın Yasağına Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisi tarafından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)nın faaliyetlerinin sona erdirilmesine yönelik onaylanan yasa tasarısına yönelik endişelerini dile getirdi.

UNRWA'nın Önemi Vurgulandı

Yazılı bir açıklama yapan Guterres, eğer bu yasalar uygulanırsa, BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan UNRWA'nın, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında görevini yerine getiremeyeceğini belirtti. Guterres, "UNRWA, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinli mültecilere yardım sağlamanın en temel yolu. UNRWA'nın alternatifi yok." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yükümlülüklere Çağrı

Guterres, yasa uygulamalarının Filistinli mülteciler için korkunç sonuçlara yol açacağını vurgulayarak, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi ve İsrail'in BM şartları ile uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

UNRWA'nın Faaliyetleri ve Hedefler

Guterres, ulusal yasaların bu tür yükümlülüklerde değişikliğe yol açamayacağını vurgulayarak, UNRWA'ya karşı alınan önlemlerin, aynı zamanda İsrail-Filistin meselesi ve bölgedeki barış ile güvenlik için de yıkıcı sonuçları olacağını ifade etti.

BM Genel Kurulu'na Taşınacak

Guterres ayrıca konuyu BM Genel Kurulu gündemine taşıyacağını ve Genel Kurulu da bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

İsrail'in Karalama Kampanyası

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye düzenlenen saldırının hemen ardından UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, yalnızca Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştur. Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün gibi yerlerde Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunan 30 bin çalışanı bulunan UNRWA'yı itibarsızlaştırmak için kampanya yürütmeye devam etmektedir.