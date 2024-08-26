Guterres'ten İsrail ve Hizbullah'a Çatışmaları Durdurma Çağrısı

Antonio Guterres'ten Çatışmaları Durdurma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hizbullah arasındaki artan gerginliğin kendisinde derin endişe yarattığını duyurdu. Guterres, her iki tarafı da çatışmaların sona ermesi yönünde acilen harekete geçmeye davet etti.

BM Sözcüsü Dujarric'in Açıklamaları

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Guterres'in bu konuda nasıl bir tutum sergilediğini ifade etti. Dujarric, "Bu eylemler hem Lübnan hem de İsrail halkını riske atmakta ve bölgesel güvenlik ile istikrarı tehdit etmektedir" şeklinde konuştu.

İsrail Ordusunun Önleyici Saldırısı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını öne sürerek Lübnan'a karşı önleyici bir saldırı başlattı. Bu kapsamda, Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanı Fuad Şükür'e düzenlenen suikast sonrası misilleme eylemlerine geçmiştir. Organizasyon, misilleme saldırısında 320 roket ve çok sayıda insansız hava aracı kullanarak İsrail ordusuna ait hedefleri vurduğunu ifade etti.

İsrail'in Yanıtı

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda 100'den fazla savaş uçağının görev aldığını ve ülke içindeki 40 füze rampasını hedef aldığını öne sürdü. Genel durum, bölgede büyük bir huzursuzluğa yol açmaya devam ediyor.