Guterres'ten Lübnan ve Suriye İçin İtidal Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İtidal Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ve Suriye’deki son olaylar üzerine bir açıklama yaptı.

Guterres, bu gelişmeler sonrasında bölgedeki gerginliği artırmamak adına tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. BM'nin, olayları yakından takip ettiğini ve durumu ciddiyetle ele aldığını belirtirken, "Gerginliğin yayılmasını önlemek için lütfen sakin olun," dedi.

C çatışmaların Durdurulması Gereği

Genel Sekreter, tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı. Guterres, bu kararın istikrarın sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Diplomatik Çabaların Desteklenmesi

Ayrıca, Guterres, BM'nin bölgede şiddeti sona erdirmeye yönelik her türlü diplomatik ve siyasi çabayı destekleyeceğini de belirtti. New York'ta düzenlediği basın toplantısında, sivil objelerin "silahlandırılmamasının" önemine değinen Guterres, bunun dünya genelindeki hükümetler için bir kural haline gelmesi gerektiğini ekledi.