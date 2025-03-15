Guterres'ten Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için Demokrasi Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için kritik bir çağrıda bulundu. Guterres, Myanmar'ın “demokrasinin önünü açması ve kendi vatandaşlarına sahip çıkması gerektiğini” vurguladı.

Guterres, Bangladeş'in Cox Bazar bölgesinde, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus ve 100 bin sığınmacıyla birlikte iftar yaptı. Burada, Myanmar'daki insani krizin daha fazla Arakanlı Müslümanı yerinden etmemesi için hükümetin hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

“Myanmar'daki tüm taraflara mesajım açıktır; azami itidal gösterin ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillerin korunmasına öncelik verin,” diyen Guterres, toplumsal gerilim ve şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için demokrasinin önünün açılması gerektiğini ifade etti.

Guterres, Arakanlı Müslümanların evlerine dönmek istediğinin altını çizerken, Myanmar'daki durumun “vahim” olduğunu belirtti. Bölgeye sağlanan insani yardımlarda yaşanan kesintilere dikkati çekerek, “insani krizin eşiğinde” olunduğunu kaydetti.

Arakanlı Müslümanların bulunduğu kamplarda daha iyi yaşam koşulları talep ettiğini belirten Guterres, “Son dönemde ABD ve bazı ülkelerin insani yardımlarda kesintiler yaptığını, bunun gıda yardımlarını azalttığını” ifade etti. Ayrıca bu durumun çözümü için gerekli adımları atacağına söz verdi.

Guterres, ABD ve Avrupa’daki bazı ülkelerin insani yardımlarda yaptığı kesintileri bir “suç” olarak tanımladı.

Myanmar’daki Kriz ve Etnik Temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012 yılında meydana gelen çatışmalar, Budist ve Müslüman topluluklar arasında çok sayıda can kaybına yol açmış, yüzlerce ev ve işyeri ateşe verilmiştir. 25 Ağustos 2017'de Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatarak Arakanlı Müslümanlara yönelik bir baskı dalgası başlatmıştır.

B.M’ye göre, 2017 yılından sonra Arakan'daki zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bini geçmiştir. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleri ile yüzlerce köyün yok edildiğini belgeledi.

BM ve diğer uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak nitelendirmektedir.