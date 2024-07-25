Guterres'ten Netanyahu'ya Gazze Tepkisi: İnsanlar Gerçekleri Biliyor

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Antonio Guterres, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de sivil ölüm oranlarının düşük olduğu yönündeki ısrarlarına karşı durdu. Guterres, yaptığı basın toplantısında, 'İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor. İçim rahat.' dedi.

Netanyahu'nun İddiaları ve Guterres'in Cevabı

AA muhabirinin sorusu üzerine, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil ölümlerin geçmişe kıyasla en düşük seviyelerde olduğunu savunduğunu hatırlatan Guterres, 'Benim cevabım basit. İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor. İçim rahat.' ifadelerini kullandı. Bu açıklama, BM'nin konuya dair tutumunu net bir biçimde ortaya koydu.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Guterres, Netanyahu'nun Gazze'ye ilişkin planları hakkında hiçbir yeni bilgi olmadığını belirterek, 'Kimin nerede ne dediğine bakmaksızın bölgede barış inşa etmek için iki devletli çözümü muhafaza etmek zorundayız.' dedi.

Gazze'deki İnsani Kriz

Guterres, Gazze'deki insani durumu 'tam bir felaket' olarak tanımladı. İsrail'in askeri operasyonlarının sivil ölümlerine ve yıkıma yol açtığını vurgulayan Guterres, 'İnsanlar hiçbir yerin güvenli olmadığı yerde güvenli yer aramak zorunda kalıyor.' şeklinde konuştu. Ayrıca, BM'nin insani yardım planlarından yalnızca yüzde 36'sının fonlandığını da ekledi.

BM Konvoylarına Saldırılar Hakkında Güncel Bilgiler

Bölgede BM konvoylarına yönelik saldırılarla ilgili bir soruya içtenlikle yanıt veren Guterres, Washington'da Netanyahu ile görüşmediğini, ancak ekibinin hem İsrailli hem de diğer ülkelerin yetkilileriyle temas halinde olduğunu belirtti. 'Böyle olayların tekrarlanmaması için temaslar sürüyor.' diyerek durumu ciddiyetle ele aldıklarını vurguladı.