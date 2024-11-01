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Guterres'ten Sudan'daki Şiddete Sert Tepki

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'ın Cezira eyaletindeki saldırıları kınayarak insani duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 20:19
Guterres'ten Sudan'daki Şiddete Sert Tepki

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'daki Şiddete Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Cezira eyaletinde yaşanan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) saldırılarını şiddetle kınadı. Guterres, BM Sözcülüğü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların artmasıyla birlikte şiddetin Sudan'daki sivil halka büyük zarar verdiğini belirtti.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Sudan'da şiddet artarken, HDK'nin Cezira eyaletindeki saldırılarını şiddetle kınıyor," ifadesi yer aldı. Ayrıca, Guterres'in Sudan'daki can kayıpları, yerinden edilmeler ve cinsel şiddet olaylarına duyduğu dehşeti de vurgulandı. Bu durumların ciddi bir uluslararası hukuk ihlali oluşturabileceği değerlendirildi.

Guterres, uluslararası topluma seslenerek, bu ihlalleri gerçekleştirenlerin hesap vermesi gerektiğini ifade etti ve kötüleşen insani durumu gözler önüne serdi. Sudan halkının yarısının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Guterres, hızlı ve engelsiz insani yardım sevkiyatı ile ateşkes talebini yineledi.

Bunun yanında, BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Uluslararası Göç Örgütü'nden aldığı bilgilere dayanarak, 20-30 Ekim tarihlerinde Cezira eyaletinde 135 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Sudan'daki İç Savaşın Arka Planı

Sudan'daki iç savaş, 30 yıl süren Ömer el Beşir döneminin sona ermesinin ardından, sivil katılımıyla kurulan hükümete karşı gerçekleştirilen ortak bir darbe ile başlamış, o zamandan beri ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren güç mücadelesi 18 aydan fazla bir süredir devam etmektedir. Çatışmaların sona ermesi için yapılan tüm çabalar sonuç vermemiştir.

BM verilerine göre, Sudan, dünya üzerinde en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı ülkelerden biri. Çatışmalardan dolayı 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 11 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda bulunmaktadır.

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