Guterres'ten Suriye İçin Hesap Vermeye Destek Çağrısı

Guterres'ten Suriye'de Hesap Verme Zorunluluğu İçin Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de işlenen suçlarla ilgili hesap verme zorunluluğunun yerine getirilmesi için tüm uluslararası mekanizmalara destek sağlanması gerektiğini ifade etti. Guterres, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelere dair önemli mesajlar verdi.

“Suriye Halkının Umudu Kutlanmalı”

Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların ortasında Suriye'de bir umut ışığının belirdiğini belirterek, “Bu ışığın sönmesine izin verilmemeli. Suriye halkı, tarihin ve fırsatların kesiştiği bir dönüm noktasında duruyor.” dedi. Diktatörlük rejiminin sona ermesinin büyük umutlar doğurduğunu vurgulayan Guterres, mevcut dönemin Suriye halkının uzun zamandır talep ettikleri isteklerini yerine getirmeleri için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Politik Geçiş Süreci Uyarısı

Bununla birlikte, mevcut durumun dikkatli bir şekilde yönetilmemesi halinde elde edilen ilerlemenin kaybolma riski bulunduğuna dikkat çeken Guterres, “Siyasi geçiş süreci Suriyeliler tarafından tüm Suriyeliler için gerçekleştirilmelidir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu sürecin “kapsayıcı, güvenilir ve barışçıl” olması gerektiğini vurguladı.

Sivillerin Korunması Öncelikli Hedef

Guterres, Suriye'nin büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut ihtiyaçların arttığını ve sivillere yönelik tehditlerin devam ettiğini kaydetti. “Sivillerin korunması en temel önceliğimiz olmalı.” dedi.

İsrail'in Saldırılarına Son Verilmesi İsteği

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da vurgu yaparak, “Bunlar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir ve sonlandırılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş

Suriye'de kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Guterres, BM Genel Kurulu tarafından kurulan Bağımsız Kuruluş'un başkanlığına Karla Quintana'nın atandığını duyurdu. Quintana ve ekibinin görevlerini tam olarak yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'nin Geleceği Suriye Halkı Tarafından Şekillendirilmeli

Son olarak, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, “Bu, kritik bir an. Umut ve tarihin kesiştiği ancak aynı zamanda büyük bir belirsizliğin yaşandığı bir dönem.” diyerek uluslararası toplumun desteğiyle Suriye halkının geleceğini şekillendirmesi gerektiğini ifade etti.