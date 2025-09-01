DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Guterres, Yemen'de 11 BM Çalışanının Gözaltına Alınmasını Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 31 Ağustos'ta Husilerin kontrolündeki bölgelerde 11 BM çalışanının keyfi gözaltına alınmasını kınadı; tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:35
Guterres, Yemen'de 11 BM Çalışanının Gözaltına Alınmasını Kınadı

Guterres, Yemen'de 11 BM Çalışanının Gözaltına Alınmasını Kınadı

BM Genel Sekreteri'nin tepki ve çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde 31 Ağustos'ta gerçekleşen gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Guterres açıklamasında, "31 Ağustos'ta Yemen'deki Husi yetkililerinin fiili kontrolü altındaki bölgelerde en az 11 BM personelinin keyfi olarak gözaltına almasını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter ayrıca BM tesislerine zorla girilerek mallarına el konulmasını ve Sana'daki diğer BM tesislerine girme girişimlerini de kınadı.

Guterres, en son gözaltına alınanların yanı sıra Haziran 2024'ten bu yana Yemen'de gözaltında tutulan, ve 2021 ve 2023'ten bu yana tutuklu bulunan BM, sivil toplum ve diplomatik misyonlardaki tüm personelin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talebini yineledi.

Çalışanların görevlerini yerine getirirken hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Guterres, keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin güvenli şekilde ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
2
Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı
3
El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı
4
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi
5
Muğla Milas'ta Balık Avı Sezonu Güllük'te Törenle Başladı
6
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
7
Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta