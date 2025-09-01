Guterres, Yemen'de 11 BM Çalışanının Gözaltına Alınmasını Kınadı

BM Genel Sekreteri'nin tepki ve çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde 31 Ağustos'ta gerçekleşen gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Guterres açıklamasında, "31 Ağustos'ta Yemen'deki Husi yetkililerinin fiili kontrolü altındaki bölgelerde en az 11 BM personelinin keyfi olarak gözaltına almasını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter ayrıca BM tesislerine zorla girilerek mallarına el konulmasını ve Sana'daki diğer BM tesislerine girme girişimlerini de kınadı.

Guterres, en son gözaltına alınanların yanı sıra Haziran 2024'ten bu yana Yemen'de gözaltında tutulan, ve 2021 ve 2023'ten bu yana tutuklu bulunan BM, sivil toplum ve diplomatik misyonlardaki tüm personelin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talebini yineledi.

Çalışanların görevlerini yerine getirirken hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Guterres, keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin güvenli şekilde ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.