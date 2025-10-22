Güven Artırıcı Önlemler 2025: Yunan Heyeti Eskişehir'de 1'inci Ana Jet Üsünü Ziyaret Etti

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında bir ziyaret gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yunanistan 111'inci Hava Üs Komutanlığı'ndan Hava Pilot Albay Panagiotis Katsikaris ve beraberindeki heyetin, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafların da yer aldığı kaydedildi.

