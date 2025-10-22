Güven Artırıcı Önlemler 2025: Yunan Heyeti Eskişehir'de 1'inci Ana Jet Üsünü Ziyaret Etti

MSB, 'Güven Artırıcı Önlemler 2025' kapsamında Hava Pilot Albay Panagiotis Katsikaris liderliğindeki Yunan heyetinin Eskişehir'teki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 19:13
Güven Artırıcı Önlemler 2025: Yunan Heyeti Eskişehir'de 1'inci Ana Jet Üsünü Ziyaret Etti

Güven Artırıcı Önlemler 2025: Yunan Heyeti Eskişehir'de 1'inci Ana Jet Üsünü Ziyaret Etti

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında bir ziyaret gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yunanistan 111'inci Hava Üs Komutanlığı'ndan Hava Pilot Albay Panagiotis Katsikaris ve beraberindeki heyetin, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafların da yer aldığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler 2025...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunanistan 111'inci Hava Üs Komutanlığından Hava Pilot Albay Panagiotis Katsikaris ve beraberindeki heyetin Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler 2025...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
CHP Kilis 39. Olağan İl Kongresi: Umut Mehmet Sapan İl Başkanı Seçildi
3
TBMM'de Sayıştay'a 5 Yeni Üye Seçildi
4
TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefetin Grup Önergeleri Reddedildi
5
STKFest 2025 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Başladı — Davut Gül'den Gazze Vurgusu
6
YÖK-İSO MYO Protokolü: İşyeri Uygulamalı Eğitim 7 İlde Pilot

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi