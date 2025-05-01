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Güvenlik Korucusu Davut Şafak, Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp krizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Davut Şafak, Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:46
Güvenlik Korucusu Davut Şafak, Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek şehit düşen 39 yaşındaki güvenlik korucusu Davut Şafak, Van'ın Gürpınar ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı. 5 çocuk babası Şafak, görev dönüşü sırasında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde araçta kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tören, öğle namazının ardından Gürpınar Kent Meydanı'nda düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirildi. Tören sırasında saygı duruşunda bulunuldu ve Şafak'ın öz geçmişi okundu.

Şehidin ailesi olan babası Mehmet, annesi Emine, eşi Aynur Şafak ve çocukları gözyaşlarını tutamadı. Askerler, acılı aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehidin naaşı, İlçe Müftüsü Kasım Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Savacık Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahad Arvas, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Jesmin Ekedal, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve birçok asker, güvenlik korucusu ve vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden dönüşü sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 39...

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden dönüşü sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 39 yaşındaki güvenlik korucusu Davut Şafak'ın naaşı, Van'ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden dönüşü sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 39...

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden dönüşü sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 39 yaşındaki güvenlik korucusu Davut Şafak'ın naaşı, Van'ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi.

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