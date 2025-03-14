Güvenlik Şirketi Blackwater, Trump Yönetimine Düzensiz Göçmen Teklifinde Bulundu

Blackwater Kurucusu Erik Prince'ten Önemli Teklifler

ABD basınında yer alan haberlere göre, özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu ve eski deniz komandosu Erik Dean Prince, ABD Başkanı Donald Trump hükümetine düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik teklifte bulundu.

Teklifler Washington'da Görüşüldü

CNN'in ulaştığı kaynaklara dayanarak, Prince'in Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Washington'ı sıkça ziyaret ettiği ve yeni yönetime göç sistemi konusunda öneriler sunmak istediği ifade edildi. Kullanılan ifadeler arasında, "Prince, ocak ayının sonlarında Washington DC'de yöneticilere, özel güvenlik şirketlerinin nasıl yardımcı olabileceğini tartıştı" denildi.

Toplantıda Prince'in, suç kaydı olan düzensiz göçmenlerin, kendi ülkelerine gönderilmeden önce El Salvador'da gözaltında tutulmasını önerdiği belirtildi. Bu teklif, toplantıdan bir hafta sonra El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ABD'deki düzensiz göçmenlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarıyla örtüşüyor.

Başka Alanlarda da Öneriler Gündemde

Haberde, Prince'in Trump yönetimine başka teklifler de sunduğu ifade edildi. Üç kaynağın aktardığına göre, Erik Prince, özel yüklenicilerin Trump'ın başta sınır dışı etme işlemleri olmak üzere çeşitli potansiyel girişimlerinde kullanılmasını önermekte. Bunun yanı sıra yurt dışındaki terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenleme ve yabancı topraklardaki değerli mineral yataklarının güvenliğini sağlama gibi konular da gündemde.

Pentagon'da Yeniden Görünmeye Başladı

Son dönemlerde Prince, üst düzey Trump yetkililerine Yemen'deki Husilere karşı özel askeri yükleniciler kullanma önerisini sundu. Kaynaklar, Prince'in en yakın müttefikleri arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard gibi isimlerin bulunduğunu, Blackwater kurucusunun Pentagon'da sıkça görüldüğünü belirtti.

Son olarak, Prince'in ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey yetkililerle grup mesajlaşmalarına katıldığı öne sürüldü.