Güvenlik Toplantısı sonrasında Bakan Yerlikaya’dan açıklamalar: “Suçlularla mücadeleye devam”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı ilk Güvenlik Toplantısı sonrasında Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Bakan Yerlikaya toplantıda, terör örgütleri başta olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, asayiş, göçmen kaçakçılığı, trafik gibi pek çok ana gündem maddeleri olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütleri ve suç örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederken, 9 günlük bayram öncesinde yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olduğunu da belirtti.