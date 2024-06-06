Bist 100
10.279,69 0%
DOLAR
32,25 0,05%
EURO
35,22 0,35%
ALTIN
2.451,21 0,97%

Güvenlik Toplantısı sonrasında Bakan Yerlikaya’dan açıklamalar: “Suçlularla mücadeleye devam”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayının ilk Güvenlik Toplantısı sonrasında bazı açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Terör örgütleri ve onların işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 17:37
Güvenlik Toplantısı sonrasında Bakan Yerlikaya’dan açıklamalar: “Suçlularla mücadeleye devam”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı ilk Güvenlik Toplantısı sonrasında Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Bakan Yerlikaya toplantıda, terör örgütleri başta olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, asayiş, göçmen kaçakçılığı, trafik gibi pek çok ana gündem maddeleri olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütleri ve suç örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederken, 9 günlük bayram öncesinde yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olduğunu da belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası borcu olanın imdadına koştu! Tek şartla borçları silecek

Akbank müşterilerine gece yarısı duyuruldu! Hemen şubeye gidilmesi gerekiyor

Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi fırsatı! Kamu bankasından düşük faizli kredi

En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Akbank müşterilerine gece yarısı duyuruldu! Hemen şubeye gidilmesi gerekiyor

Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi

10.000 TL ila 15.000 TL maaşı olan emekliler dikkat! 6 bin 250 TL ek ödeme onaylandı

Ziraat Bankası borcu olanın imdadına koştu! Tek şartla borçları silecek

Bayram öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisine 25.500 TL ödeme onay verildi

Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi fırsatı! Kamu bankasından düşük faizli kredi

Çalışana müjde sabah 09.00'da açıklandı! Bayramda 4 bin lira ikramiye geliyor

Nakit derdi çeken emekliye 11.000 TL nakit destek! 00.00'da resmen duyuruldu

Gram altın o tarihte ikiye katlanacak! Altın borçlananlar şimdi yandı

Başvuranlara 10.000 TL acil nakit destek! Koşulsuz şartsız verilecek

15 Haziran'dan önce başvurana 14.000 TL nakit para! Başvuru ekranı bugün açıldı