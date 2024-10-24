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Güvenlik Toplantısı: TUSAŞ'a Yönelik Saldırı ve Mücadele Stratejileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlenen güvenlik toplantısında terörle mücadele gündeme alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:58
Güvenlik Toplantısı: TUSAŞ'a Yönelik Saldırı ve Mücadele Stratejileri

Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ve buna yönelik mücadele stratejileri masaya yatırıldı. Toplantıya katılan yetkililer, terörle mücadele kapsamında yapılan ve gelecekte yapılacak olan adımlar üzerinde durdu.

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Toplantıda, TUSAŞ’a yapılan saldırının ardından alınacak güvenlik önlemleri ve atılacak adımlar detaylandırılarak, ülke genelinde güvenlik noktalarının daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Terörle Mücadele Stratejileri

Yetkililer, terörle mücadelede yeni stratejilerin belirlenmesi gerektiğinin altını çizerken, daha etkili bir koordinasyon sağlanması gerektiğini ifade ettiler. Toplantıda, ilgili güvenlik birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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