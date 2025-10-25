Güz Okulu 2025 Başladı: Popüler Kültür ve Eğitimde Ön Yargı Tartışılıyor

Güz Okulu 2025: "Popüler Kültür ve Eğitimde Ön Yargı" programı başladı

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü ile Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü (IIIT) işbirliğiyle düzenlenen "Autumn School 2025 - Bias in Popular Culture and Education" programı başladı. İki günlük program, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin son sınıfları ile kariyerlerinin başındaki akademisyenlere yönelik hazırlandı ve popüler kültür, medya, eğitim ve yapay zeka alanlarında ön yargının nasıl üretildiği ve yeniden üretildiğini mercek altına alıyor.

Programın amacı ve açılış konuşması

Prof. Dr. Hasan Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada programın özellikle medya, eğitim ve yapay zeka bağlamında ön yargının ve Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) üretim ile yayılış biçimlerini derinlemesine incelemeyi ve bu konularda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Programın açılışında IIIT Akademik Danışmanı Dr. Enes Şeyh Ali'nin mesajı okundu.

Uzman katkıları ve oturum yapısı

Korkut, IIIT'nin Londra merkezinden Dr. Enes Şeyh Ali'nin popüler kültürde ön yargı, Müslüman karşıtlığı, sinema, sanat, edebiyat ile görsel ve işitsel metinlerde imaj üretimi konularında uzmanlaştığını ve Güz Okulu fikrinin kendisiyle yapılan istişareler sonucu ortaya çıktığını aktardı. Katılımcı uzmanların oturumlarda hem dersler ve seminerler üzerine izlenimlerini paylaşacaklarını hem de kendi uzmanlık alanlarından örnekler sunacaklarını vurguladı: "Uzmanlık alanlarından ilgili ön yargı örneklerini ortaya koyacaklar".

Disiplinler arası araştırma ve hedef kitle

Program, bilgi üretimi, kamusal söylem, pedagoji ve yapay zeka alanlarında ön yargının yapısal ve duygusal boyutlarını inceleyen disiplinler arası bir araştırma alanı sunuyor. Korkut, özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki genç araştırmacılarda konuyla ilgili duyarlılık ve eleştirel düşünme yeteneği oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

İlk gün: Popüler Kültürde Ön Yargı

Programın ilk günü "Popüler Kültürde Ön Yargı" temasıyla gerçekleşiyor. İlk oturumda Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ramazan Yılmaz (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) "Popüler Algılar ve Sinemada Önyargı" başlıklı bir sunum yapacak. Ardından Dr. Tarek Cherkaoui (TRT World) "Medya ve Önyargı" üzerine konuşacak.

Günün ilerleyen saatlerinde Dr. Öğretim Üyesi Betül Özel Çiçek moderatörlüğünde düzenlenecek panelde Dr. Öğretim Üyesi M. Bedreddin Toprak, Dr. Öğretim Üyesi Halime Kökçe ve Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Zengin popüler kültür ve medyada ön yargının farklı boyutlarını değerlendirecekler.

İkinci gün: Eğitimde ve Yapay Zekada Ön Yargı

Programın ikinci günü "Eğitimde ve Yapay Zekada Ön Yargı" temasıyla devam edecek. Etkinlik, öğrenci sunumları ve kişisel deneyim paylaşımlarıyla sona erecek ve katılımcılara eleştirel bakış geliştirme imkânı sunacak.

