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Güzeldere Tüneli Açıldı: Ulaşım Süresi 40 Dakikadan 6 Dakikaya İndi

Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli açılışında ulaşım süreleri ve ekonomik tasarruflar hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:50
Güzeldere Tüneli Açıldı: Ulaşım Süresi 40 Dakikadan 6 Dakikaya İndi

Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin Açılışını Yaptı

Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Tüneli'nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yılda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 280 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik." dedi.

Ulaşım Süresi Dramatiik Şekilde Kısaldı

Bakan Uraloğlu, 32 virajı ortadan kaldırarak yol kotunu 230 metre aşağı çektiklerini ve ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdüklerini vurguladı.

Deprem Bilgisi ve Geçmiş Olsun Mesajı

Açılış sırasında Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlere de değinen Uraloğlu, "Bu konuda önemli bir sıkıntının olmadığı bilgisini aldık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi Geçitlerin Önemi

Güzeldere Geçidi'nin tarihi İpek Yolu üzerinde asırlar boyunca birçok medeniyetin etkileşimde bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu projenin bölge için önemine dikkat çekti.

Ekonomiye Katkı ve Ulaşım Güvenliği

Uraloğlu, "Artık yol güvenliğini tehdit eden çığ, kar ve buzlanma gibi olumsuz hava şartlarıyla karşılaşmayacağız. Bu sayede yıllık toplam 145,7 milyon liralık tasarruf sağlamış olacağız." dedi.

Ulaşım Altyapısının Önemi

"Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Güvenli ve hızlı ulaşım sayesinde ticaret gelişir ve ülkemiz kalkınır." şeklinde konuşan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana olan gelişmeleri de paylaştı.

Yerel Yöneticilerin Değerlendirmeleri

Hakkari Valisi Ali Çelik, "Açılan tünelimizle vatandaşlarımız güvenli ve konforlu seyahat imkanına kavuşmuş oldu." derken, Van Valisi Ozan Balcı tünel için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Açılış törenine Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve diğer yetkililer katıldı. Bakan Uraloğlu, tünelin içinden geçerek bir kez daha açılışı kutladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin...

Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari yönündeki tüpü bitirilerek hizmete açıldı. Tünelin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin...

Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari yönündeki tüpü bitirilerek hizmete açıldı. Tünelin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

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