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Güzeldere Tüneli Açılıyor: Van-Hakkari Arasındaki Seyahati Kolaylaştıracak

Güzeldere Tüneli, Van-Hakkari güzergahını kısaltarak ulaşımı kolaylaştıracak. Açılış 15 Kasım'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:12
Güzeldere Tüneli Açılıyor: Van-Hakkari Arasındaki Seyahati Kolaylaştıracak

Güzeldere Tüneli Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari yönündeki tüpünün yarın hizmete açılacağını duyurdu. Uraloğlu, tünelin açılmasıyla birlikte mesafenin bir kilometre kısalacağını ifade etti.

32 Viraj Sona Eriyor

Bakan Uraloğlu, Van-Hakkari güzergahındaki tünel çalışmaları hakkında yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:

“Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi amacıyla 61 kilometrelik Güzelsu-Başkale kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı ve bölünmüş yol standartlarına getiriyoruz. Bu çalışmalarımızda da yolun 38 kilometresini tamamladık. Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari yönündeki tüpü 15 Kasım Cuma günü hizmete girecek.”

Hakkari-Van Güzergahında Çalışmalar Sürüyor

Uraloğlu, destekleyici olarak Hakkari-Van güzergahındaki kaplama beton çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirtti. Bu yöndeki çalışmaları 2025 yılında tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ulaşımda Büyük Tasarruf

Güzeldere Tüneli ile 32 virajlar olarak bilinen ve kış aylarında ulaşımda güçlükler yaratan yol kesiminin artık kullanılmayacağını belirten Uraloğlu, tünelin sağladığı avantajları vurguladı: “Yol kotunu 230 metre aşağı çekerek trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis ediyoruz. Tünelimiz ile mesafe bir kilometre kısalacak ve 40 dakikada geçilen güzergah, tünel sayesinde 6 dakikaya düşecek. Bu proje ile zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, karbon salımını da 4 bin 549 ton azaltacağız.”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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