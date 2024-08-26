Güzeldere Tüneli Projesinde Sona Yaklaşılıyor

Güzeldere Tüneli'nde Son Aşama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Hakkari güzergahında inşa edilen Güzeldere Tüneli çalışmalarının son aşamalarına geldiğini duyurdu. 3,150 metre uzunluğunda çift tüplü tünelin tamamlanmasıyla güzergahın 1 kilometre kısalacağını ve "32 virajlar" olarak bilinen bölgedeki geçiş süresinin 40 dakikadan 6 dakikaya ineceğini açıkladı.

Çalışmaların Detayları

Bakan Uraloğlu, Hakkari ve Van arasında ulaşımı sağlayan yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik bölümünde 38 kilometrelik kısmın tamamlandığını belirtti. Tünel kazı destek çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, nihai beton kaplama çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

Sınır Kapılarına Ulaşım Kolaylaşıyor

Uraloğlu, Güzeldere Tüneli sayesinde kuzey-güney aksındaki devlet yolunun, özellikle Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Bu durumun bölgedeki yurt dışı ticaretine de olumlu katkıda bulunacağını aktardı.

Çevresel ve Ekonomik Faydalar

Proje tamamlandığında yıllık olarak 145,7 milyon lira tasarruf sağlanacağı belirtilmiştir. Ulaşım süresinin kısalmasıyla birlikte karbon salınımının da 8,700 ton azaltılacağı öngörülmektedir. Uraloğlu, "Bölünmüş yol konforuyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacağız," dedi.