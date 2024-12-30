Haaretz: İsrail'in Gazze Hastanelerini Yıkması Etnik Temizliğin Parçası

Haaretz Gazetesi'nden Çarpıcı Değerlendirme

Haaretz gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri yıkmasını, Filistinliler aleyhinde gerçekleştirilen etnik temizliğin bir parçası olarak nitelendirdi.

Yıkımların Arkasındaki Amaç

Gazetenin başyazısında, Gazze'deki hastanelerin kasıtlı olarak yıkılmasının ardında farklı bir maksat olduğu ifade edildi. Yıkım eylemleri, Gazze'nin kuzeyindeki etnik temizliğin bir parçası olarak değerlendirildi.

Göç ve Altyapı Tahribatı

Yazıda, İsrail ordusunun göçe zorlanan yüzbinlerce insanın geri dönmesini engellemek amacıyla bölgede neredeyse tüm konutları ve altyapıyı yok ettiği vurgulandı. Hastanelerin yıkılması, hastaların tedavi için güney yönüne gitmek zorunda kalacakları ve böylece Gazze'nin kuzeyinin hızla boşalacağı anlamına gelmektedir.

Savaşta Hastanelerin Korunması

Fakat, böylesi bir alanın özellikle savaş zamanı hastanesiz bırakılmaması gerektiğine değinildi. Üstelik, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi gereği hastanelerin savaş sırasında özel bir korumaya sahip olduğu hatırlatıldı.

İddiaların Geçerliliği

Yazıda, İsrail ordusunun hastanelere düzenlediği saldırılar için sunduğu gerekçelerin eleştirildiği belirtilirken, hastanelerde hafif silah ve mühimmat bulunmasının durumu haklı çıkaramayacağına dikkat çekildi. Ayrıca, hastanelere yönelik suçlamaların sadece hastane ortamında bulunan hasta ve doktorları küçük düşürme amacını taşıdığı ifade edildi.

Kemal Advan Hastanesi'nin Durumu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Kemal Advan Hastanesi, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu. İsrail ordusu, 27 Aralık'ta hastaneyi kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, bazı bölümlerini ateşe vermiştir.