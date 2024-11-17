Habeck, Başbakan Olması Halinde Ukrayna'ya Taurus Füzesi Gönderecek

Almanya'da Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı Robert Habeck, Ukrayna'ya Taurus füzesi göndermeyi vaat etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 23:01
Habeck, Başbakan Olması Halinde Ukrayna'ya Taurus Füzesi Gönderecek

Almanya'da Yeşiller Partisinin başbakan adayı Robert Habeck, 23 Şubat 2025'te düzenlenecek erken genel seçimleri kazanması durumunda Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri göndermeye onay vereceğini duyurdu.

Habeck, şu anda Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı olarak görev yapıyor ve bu açıklamasını ARD televizyonunda katıldığı bir programda yaptı. Başbakan olması halinde, Başbakan Olaf Scholz'un daha önce reddettiği Alman yapımı Taurus füzelerinin Ukrayna'ya sevkiyatıyla ilgili soruya "Evet vereceğim" cevabını verdi.

Ekonomi Bakanı olarak silah sevkiyatı konusunda daha önce birçok kez karar vermek zorunda kaldığını belirten Habeck, Ukrayna'nın Taurus füzelerine sahip olması durumunda bu füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'ya atabileceğini ifade etti.

Bilindiği üzere, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda uzun süredir çekincelerini dile getirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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