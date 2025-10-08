Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor

Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonu sona erdi; kubbede 1450 ton yük azaltıldı, aralık ayında yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:29
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor

Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Restorasyon süreci ve destek

Konya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda ve VGM koordinesinde, deprem sonrası ivedilikle başlatılan ihya çalışmalarında yapının depremsellik etkileri dikkate alınarak gelecekte oluşabilecek sarsıntılarda benzer hasarların önlenmesine yönelik titiz bir süreç izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Habib-i Neccar Camisi'nde yeniden yankılanacak ezan sesi, sadece bir şehrin değil, bir medeniyetin yeniden ayağa kalkışının sesidir." ifadesini kullandı. Ersoy, Türk milletinin her felaketin ardından dünyada eşi benzeri görülmeyen bir dayanışma ruhu sergileyerek yeniden ayağa kalkmayı başardığını vurguladı ve depremde zarar gören kültürel mirasın yeniden inşası için yoğun çaba harcandığını belirtti.

Orijinal doku korunarak yapılan onarımlar

Bakan Ersoy, onarım sürecine ilişkin şunları kaydetti: "Camimizdeki hasarların giderilmesi için orijinal mimari dokusuna zarar verilmeden, güncel mühendislik teknikleriyle onarım işlemleri gerçekleştirildi." Açıklamada, zemın döşemelerinin orijinal malzemelere uygun olarak yenilendiği, yalıtım ve temel iyileştirmeler yapıldığı, kubbenin aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiği ve minarenin özgün dokusuyla ayağa kaldırıldığı belirtildi.

Mihrap, iç süslemeler ve kalem işlerinin geleneksel Türk-İslam sanatının zarafetiyle yeniden hayat bulduğu, avlu, şadırvan ve çevre düzenlemesinin tamamlanarak caminin ruhunun yeniden ayağa kaldırıldığı vurgulandı. Bakan Ersoy, her müdahalede özgünlüğe, sadakate ve estetiğe özen gösterildiğini ifade etti.

Kubbede 1450 ton yük azaltıldı, tarihi parçalar geri kazandırıldı

Depremde tamamen yıkılan alanların ihyasında, kubbe yapısı statik hesaplar sonucunda ahşap karkas üzeri bağdadi sıva yöntemiyle 1450 ton yük azaltılacak şekilde yeniden inşa edildi. Eserde, 10 bin beden taşı kültür molozu içerisinden sınıflandırılarak ayrıştırıldı ve yapıda tekrar değerlendirildi.

Afet Kazı Başkanlığı tarafından kurtarılan ve müzede emanete alınan 181 parça mimari eleman teslim alınarak yapıya özgün yerlerinde kazandırıldı. Kültür molozu içinden ayrıştırılan mermer, madeni eser ve ahşap malzemelerden 400 parça minberde özgün biçimde tekrar kullanıldı.

Son olarak, kalem işleri tamamlanan Habib-i Neccar Camisi'nin aralık ayı içerisinde yeniden ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lecornu, Macron ile 'Olası Çözümleri' Görüşecek — Yeni Hükümet İçin Müzakereler
2
DMM: Eskişehir Beylikova NTE Sahasının ABD'ye Devredileceği İddiası Asılsız
3
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reformlara Destek Vermesi 'Günahlarına Kefaret' Olur
4
Gunma'da Markete Giren Ayı 2 Kişiyi Yaraladı
5
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz
7
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak