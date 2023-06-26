Hacı Adayları Arafat'ta Vakfe Yaptılar

Her Ülke Kendi Güzergahından Hacılarını Arafat'a Taşıdı

Hacı adayları, terviye günü olan 8 Zilhicce Pazartesi günü öğlende başlayan intikallerle arefe günü olan 9 Zilhicce Salı günü öğle vaktine kadar tamamlanan yolculuklarının ardından Arafat'ta vakfe yaptılar. Türkiye'nin 2 yıldır korona virüs salgını tedbirleri sebebiyle gelemeyen yaşlı hacı adaylarının yaş ortalaması bu yıl 62 oldu. Annesini, yaşlı arkadaşlarını gözeterek yola çıkan Türk hacılarının ortalama bekleme sürelerinin 8 yıl olması dikkat çekti.

Arefe Günü İrşat Programı ve Cebel-i Rahme Ziyareti

Arefe günü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ile başlayacak irşat programı ile devam eden hacı adayları, gece klimalı ve yer yataklı çadırlarda kalacaklar. Cebel-i Rahme tepesini ziyaret eden hacı adayları, öğle vakti irşat çadırından yapılacak vakfe duasına katılım sağlayacak ve yakınları için, kendileri için niyazda bulunup, tövbe edecekler.

Akşam Namazına Kadar Arafat'ta Kalındı

Arefe günü akşam namazına kadar Arafat ovasında kalan hacı adayları, öğle ile ikindi namazını Arafat'taki çadırlarında kıldılar. Akşam vakti Müzdelife'ye hareket eden hacı adayları, burada da akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile birleştirip kıldılar.

Müzdelife Vakfesi ve Şeytan Taşlama

Haccın vaciplerinden Müzdelife vakfesini yapan hacı adayları, gece yarısından sonra şeytana atmak üzere Mina'ya doğru yola çıktılar. Bayramın birinci ile dördüncü günleri arasında şeytan taşlamayı sürdüren hacı adayları, bayramın ilk günü şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıktılar.

Sağlık Hizmetleri

Mevsim şartları sebebiyle güneş çarpması gibi sağlık problemleri yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Arafat bölgesinde sahra hastanesi kurulan hacı adayları, uzun yıllardır Mekke ve Medine'de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde olduğu gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.