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Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Hacıbektaş'ta düzenlenen etkinlikte önemli konuşmalar yapıldı ve ödüller takdim edildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 23:45
Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirildi

61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 61.'si düzenlenen Ulusal ve 35.'si düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri yapıldı. Etkinlik, Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'nda yer alan çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi ve siyasal parti temsilcileri ile Alevi Bektaşi toplumu bir araya geldi.

İmamoğlu'ndan Anlamlı Mesajlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'yi önemli bir rehber olarak gördüğünü belirtti. İmamoğlu, Anadolu'nun zengin kültür ve insan yapısının yeryüzüne ışık tutma potansiyelini vurgulayarak, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsünü ve insanlığın birlikteliğini pekiştirdiğini ifade etti.

İmamoğlu: "Hacı Bektaş Veli, zamandan bağımsız bir birlik ve kardeşlik anlayışını öne çıkarır. Bize bir olmayı ve birbirimizi sevmeyi emreder. Bu değerleri yaşatmak için kararlıyız."

Statü Tartışmaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin Alevi toplumu tarafından daha etkin kullanılmasını savunarak, cemevlerinin yasal statüye kavuşmasının önemine dikkat çekti.

İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Hacı Bektaş Veli'nin özdeğeri ve Aleviler için cemevlerinin ibadet yeri olarak tanınması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Hatırlatmalar

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, etkinlikteki konuşmasında Hacı Bektaş Veli'nin sadece bir döneminin değil, geleceğin vizyoner bir figürü olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin insanları kucaklayıcı sözlerini hatırlatarak toplumsal birliğin önemini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu: "Bu topraklardan gelenlerin geçmişi, Hacı Bektaş Veli'nin öğretileriyle derinleşmektedir. İyilik ve kardeşlik ruhunu yaşatmalıyız.“

Ödül Töreni

Yapılan konuşmaların ardından Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı. Ayrıca, "Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü" Veliyettin Hürrem Ulusoy'a, "Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü" Doç. Dr. Meral Salman Yıkmış'a, "Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ödülü" Kılavuz Bakır'a, ve "Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü" Adil Ali Atalay'a takdim edildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve...

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Hacıbektaş Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlik, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Alevi Bektaşi vatandaşları bir araya getirdi. Programda Hacıbektaş Semah Ekibi sahne aldı

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