Hacı Cemal Öğüt, Vefatının 59. yılında Anıldı

İslam alimi Hacı Cemal Öğüt, vefatının 59. yılında Eyüpsultan'da düzenlenen etkinlikte hatırlandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:10
Hacı Cemal Öğüt, Vefatının 59. yılında Anıldı

Hacı Cemal Öğüt, Vefatının 59. Yılında Anıldı

İslam alimi, vaiz ve müellif Alasonyalı Hacı Cemal Öğüt, vefatının 59. yılında "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında yad edildi. Etkinlik, Yeni Dünya Vakfının Eyüpsultan'daki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliği yöneten gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, etkinlik öncesi, Hacı Cemal Öğüt'ün yanı sıra kızı Hikmet Öğüt ile Nuri Killigil Paşa'nın Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirlerinin de ziyaret edildiğini bildirdi.

Milli Mücadele'ye Destek Veren Kahraman

Araştırmacı yazar Mustafa Özdamar, İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edildiği yıllarda, Hacı Cemal Öğüt'ün arkadaşlarıyla birlikte Milli Mücadele'ye verdiği desteği anlattı. Özdamar, "Hacı Cemal Öğüt ve arkadaşları, cenazeleri varmış gibi göstererek Maçka'daki bir silah deposundan mühimmat kaçırdılar," dedi. Bu cesur eylemlerle Milli Mücadele'ye önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti.

Özdamar, Öğüt'ün dikkat çekici kişiliğini de şu sözlerle özetledi: "Güzel ahlak sahibi, mert, cömert ve iyi geçinilen biri olarak kendisine 'Dersiam' denir. Yani halkın bilgisine başvurduğu bir halk profesörüydü."

Helalleşme ve İnsan Sevgisi

Yazar Cihat Zafer, UNESCO katkısıyla düzenlenen bir toplantıda Hacı Cemal Öğüt'ün "İçtimai ve Ahlaki Temizlik: Yerlere ve Yollara Tükürenlerin Suçları" isimli eserinin dağıtıldığını söyledi. Vefat ettiği gün Beşiktaş çarşısındaki esnafla helalleşmiş olması, Öğüt’ün insan ilişkilerine verdiği önemi gözler önüne serdi.

Zafer, "Hacı Cemal Öğüt, insanları yedirip içirmeden, harçlık vermeden asla göndermeyen biriydi. Yalova'daki yazlığında birçok kişiyi ağırladığını aktardı.", diyerek onun cömertliğini anlattı.

Hikmet Öğüt, babası gibi insanları sevgiyle karşıladı. Hatta Hikmet Öğüt'ün 80 yaşında olmasına rağmen hiç yorulmadan yürüyüş yaptığını belirtildi. "Bitmez tükenmez bir aşkla yaşadı," diyerek Hikmet Öğüt’ün yaşamını özetleyen Cihat Zafer, Hacı Cemal Öğüt’ün insan sevgisi ve muhabbetle anılması gerektiğini vurguladı.

İslam alimi, vaiz ve müellif Alasonyalı Hacı Cemal Öğüt, vefatının 59. yılında "Eyüpsultan'ın...

İslam alimi, vaiz ve müellif Alasonyalı Hacı Cemal Öğüt, vefatının 59. yılında "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında yad edildi. Yeni Dünya Vakfının Eyüpsultan'daki genel merkezinde düzenlenen, gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım'ın (sağda) yönettiği etkinlikte konuşma yapan Mustafa Özdamar ve Cihat Zafer (solda), Hacı Cemal Öğüt'ün hayatını, eserlerini ve güzel ahlakını anlattı.

İslam alimi, vaiz ve müellif Alasonyalı Hacı Cemal Öğüt, vefatının 59. yılında "Eyüpsultan'ın...

İslam alimi, vaiz ve müellif Alasonyalı Hacı Cemal Öğüt, vefatının 59. yılında "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında yad edildi. Yeni Dünya Vakfının Eyüpsultan'daki genel merkezinde düzenlenen, gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım'ın (sağda) yönettiği etkinlikte konuşma yapan Mustafa Özdamar ve Cihat Zafer (solda), Hacı Cemal Öğüt'ün hayatını, eserlerini ve güzel ahlakını anlattı.

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