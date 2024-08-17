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Hacıbektaş'ta Özgür Özel'den Cemevi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş'ta cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:58
Hacıbektaş'ta Özgür Özel'den Cemevi Açıklaması

Özgür Özel Hacıbektaş'ta Önemli Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"nde önemli açıklamalar yaptı. Özel, burada cemevlerinin Aleviler için ibadethane olduğunu, aynı zamanda bu durumun kendileri için de geçerli olacağını belirtti.

Cemevleri İbadethane Olmalı

Özel, "Cemevleri, Aleviler için ibadethanedir, bizler için de ibadethane olacaktır. Bu anayasal hak kabul edilene kadar sizin mücadeleniz benim mücadelemdir" dedi.

Tarihi Bağlantılar ve Acılar

Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sürecinde Hacıbektaş'a geldiğini hatırlatan Özel, bu ziyaretin Milli Mücadele'ye sağladığı katkılara değindi. "Bu topraklarda çok acı dönemler yaşandı. Yüzyıllardır kan, gözyaşı ve zulüm bir durduysa, üç yürüdü" ifadelerini kullandı.

Barış ve Adalet İçin Mücadele

Madımak'ın bir utanç müzesine dönüşmesi gerektiğini savunan Özel, barış ve adaletin temin edilmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Alevilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, Türkiye'de eşit vatandaşlık haklarına sahip olmadıklarını belirtti.

Kültür Bakanlığına Eleştiriler

Özel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği anma etkinliklerini de eleştirdi. Bu durumun, Hacı Bektaş Veli'nin mirasına yapılmış bir saygısızlık olduğunu ifade ederek, Alevilerin çözüm bekleyen sorunlarının göz ardı edildiğine dikkat çekti.

Son olarak, "Cemevi cümbüş evi" anlayışını kınayarak, bu durumun sona ermesi için mücadele ettiklerini yineledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen "61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılarak konuşma yaptı.

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