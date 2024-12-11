Hacılar: Erciyes'in Eteklerinde Sporun Kalbi

Erciyes'in Eteklerinde Sporun Yükselişi

Kayseri'nin Hacılar ilçesi, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer almasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 13 bin nüfuslu bu güzel ilçede, hemen her evde birkaç kayakçı ve dağcı bulunuyor. Hacılar, sadece bireysel olarak değil, kulüp bazında da kayak ve dağcılık alanında önemli ilerlemeler kaydediyor.

Bir Sporcu Yetiştirme Merkezi

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve K2 Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, Hacılar'dan bugüne kadar binlerce kayakçı ve dağcının yetiştiğini ifade etti. Yılmaz, "Hacılar denildiği zaman akla ilk Erciyes'in geliyor. 1996'dan bu yana antrenörler çıkartmaya başladık. Türkiye'nin en iyi antrenörleri bizden yetişti," dedi.

İsmail Yılmaz, ayrıca, geçmiş yıllarda Hacılar'dan çıkan sporcuların kayakta kadınlar kategorisinde Türkiye birincilikleri ve erkeklerde ikincilikleri kazandığını belirtti. Hacılar'da 5-6 kulüp bulunduğunu ve bugüne kadar 1000'in üzerinde madalya kazanıldığını kaydetti.

"Dağcılığın Beşiği" Hacılar

Kaya ve dağcılık antrenörü Ali Rıza Ceyhan, Hacılar’ın Türkiye'de dağcılığın merkezi olarak anılabileceğini ifade etti. Ceyhan, "Hacılar dediğinizde aklınıza ilk gelen şeyler kayak ve dağcılıktır çünkü her iki branşta da son derece başarılı ve kalifiye yetişmiş antrenör ve sporcular var," dedi.

Yüksek irtifa dağcısı Hasan Ali Şahin ise, "Hacılar, dağcılıktan tanınan ve bu alanda önemli bir ilçe. Burası, dağcılığa adım attığımız yer. Bizim için ayrıcalıklıdır," diyerek Hacılar'ı övdü. Hacılar, büyüleyici manzarası ve spora olan bağlılığı ile hem kayak hem de dağcılık tutkunları için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hacılar ilçesi, hemen her evden birkaç kayakçı ve dağcı çıkartarak spora ve bölge turizminin tanıtımına katkı sağlıyor.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hacılar ilçesi, hemen her evden birkaç kayakçı ve dağcı çıkartarak spora ve bölge turizminin tanıtımına katkı sağlıyor.