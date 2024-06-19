Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başlıyor! Son kafile 14 Temmuz'da

Dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman hacılar, kutsal topraklarda ibadetlerini tamamlamanın ardından yurda dönmeye hazırlanıyorlar. Hac ibadeti sürecinde Arafat ve Müzdelife gibi kutsal bölgelerde vakfe yaparak, Cemerat'ta şeytan taşlama ritüelini gerçekleştiren hacılar, artık yurda dönüş için hazırlıklara başladılar.



ARAFAT VE MÜZDELİFE'DEN CEMERAT'A, SONRA KABE'YE

Hac ibadeti boyunca hacılar, önce Arafat'ta vakfe yaparak dua etmiş, ardından Müzdelife'de gecelemiş ve buradan da Cemerat'a geçerek şeytan taşlamışlardı. Kurbanlarını kesip tıraş olan hacılar, bu adımların ardından ihramdan çıkarak hacı olmuşlardı.

Veda Tavafı ve Dua

Şeytan taşlamadan sonra hacılar, Kabe'ye yönelerek veda tavafı yapmak üzere yola çıktılar. Mescid-i Haram'a ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılarak Kur'an-ı Kerim okudular ve dua ettiler. Hacılar, kutsal yolculuklarının son aşamalarını yaşarken, artık Medine'ye doğru hareket etmeye başlayacaklar.

YURDA DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Bugün itibarıyla, Türkiye'den kutsal topraklara gelen hacılar yurda dönmeye başlıyorlar. Medine'ye doğru hareket edecek olan hacılar, kutsal yolculuklarının ikinci durakları olan bu şehri ziyaret edecekler. Kurban Bayramı öncesinde Mekke'den Medine'ye geçen hacı kafileleri ise, Cidde üzerinden Türkiye'ye hava yoluyla dönecekler.

Medine'den dönüş yapan son hacı kafilesi ise 14 Temmuz tarihinde hareket edecek. Hacıların yurda dönüş süreci, onların kutsal topraklarda gerçekleştirdikleri ibadetlerin ardından duygusal bir vedayı da içermektedir.

