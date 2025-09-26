Hacıosmanoğlu'dan FIFA ve UEFA'ya Çağrı: İsrail Derhal Sportif Müsabakalardan Men Edilsin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA, UEFA ve dünya çapındaki tüm futbol federasyonu başkanlarına gönderdiği mektupta İsrail'in tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmesini talep etti.

Futbolun evrensel mesajı ve eleştiri

Yolladığı mektupta Hacıosmanoğlu, "Futbol, farklı kültürleri bir araya getiren, dostluğu pekiştiren ve insanlar arasındaki dayanışma bağlarını güçlendiren evrensel bir dildir. Bu değerlerden hareketle İsrail tarafından Gazze ve çevresinde yürütülen yasa dışı (ve daha da önemlisi, tamamen insanlık dışı ve kabul edilemez) durum karşısında derin endişemizi dile getirmek zorunluluğu hissediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası tepkilere dikkat çekti

Hacıosmanoğlu mektubunda, "Durum uzun süredir çaresizdi ancak son günlerde çeşitli kurumların müdahaleleriyle aciliyet seviyesi yeni bir boyuta ulaşmıştır:" diyerek şu noktalara vurgu yaptı:

- Salı günü, iki yıllık bir soruşturmanın ardından Birleşmiş Milletlerin bağımsız komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiğini teyit etmiş ve İsrail ile tüm devletlere, soykırımı sonlandırma ve sorumluları yargılama yönündeki uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmuştur.

- Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ile ticari ayrıcalıkların askıya alınmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etmiştir.

- Bu hafta başında, binlerce aktör, yönetmen, müzisyen ve diğer eğlence sektörü profesyoneli, Filistin halkına karşı soykırım ve 'apartheid' uygulamakla suçlanan İsrail film kurumlarıyla çalışmamayı taahhüt eden yeni bir bildiri imzalamıştır.

- Haftalardır dünya çapındaki hükümetler, soykırımı kınamakta ve İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını talep etmektedir.

- Yıllardır insani yardım kuruluşları, İsrail'in eylemlerinin yol açtığı ölümleri ve acıları gündeme getirmektedir.

- Bu süreçte, her gün giderek daha fazla masum insan (çocuklar, sağlık çalışanları, çatışmayı haberleştiren gazeteciler, profesyonel futbolcular ve taraftarlar) hayatını kaybetmektedir.

FIFA ve UEFA'ya çağrı

Hacıosmanoğlu, FIFA ve UEFA'nın Rusya'yı, Ukrayna'ya açtığı savaştan yalnızca dört gün sonra uluslararası spor organizasyonlarından men ettiğini hatırlatarak, aynı tavrın Filistin söz konusu olduğunda uygulanmadığını eleştirdi. "Kendilerini medeni değerlerin ve barışın savunucusu olarak konumlandırmalarına rağmen spor dünyası ve futbol kurumları çok uzun süredir sessiz kalmıştır. Artık FIFA ve UEFA'nın harekete geçme zamanı gelmiştir. İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki can kayıpları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 502'ye, yaralıların sayısının ise 167 bin 376'ya yükseldiği kaydedildi.