Hacizli araçlarınızı geri almak için son 10 gün!

Adalet Bakanlığı’nın 1 Kasım’da yürürlüğe koyduğu ve yediemin otoparklarında bekleyen 700 bin hacizli aracın satışını öngören düzenleme bugün itibariyle yeni bir aşamaya geldi. Borçları nedeniyle araçları haczedilen vatandaşlar, bugünden itibaren 10 gün içerisinde, yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını geri alma hakkına sahip oldu. Ancak, araçlarını teslim alan vatandaşların, borçları tamamen kapatılmamışsa haciz durumu devam edecek

Yeni bir düzenleme ile yediemin otoparklarındaki araçların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre, borçları nedeniyle haczedilen araçları bulunan vatandaşlar, 10 gün içerisinde yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını geri alma hakkına sahip olacaklar.

Ancak, araçlarını teslim alan vatandaşların dikkat etmeleri gereken bir husus var: Borçları tamamen kapatılmadığı sürece haciz durumu devam edecek. Adalet Bakanlığı tarafından 1 Kasım'da yürürlüğe konulan düzenleme ile hukuken muhafaza gerekçesi olmayan 700 bin aracın satışına başlanmıştı.

Yeni düzenleme kapsamında, haciz kararı kalkmış olup hala yedieminlerde muhafaza edilen araçlar, öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlu, malını teslim almadığı takdirde rehin hakkı sahibine aracı alma imkanına sahip olacak.

Ancak, alıcı bulunamazsa araçlar ihaleye çıkarılacak. İhaleye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve aracın teminatını yatıranlar katılabilecek. Ancak, ihale internet üzerinden gerçekleşeceği için alıcılar aracı inceleme veya ekspertiz yapma imkanına sahip olamayacaklar.

İhale sonrasında alıcı bulunamayan araçlar, belirlenen bedel karşılığında Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devredilecek.