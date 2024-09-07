HackMasters Yarışması TEKNOFEST Akdeniz'de Start Aldı

HackMasters Yarışması TEKNOFEST Akdeniz'de Başladı

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin öncülüğünde düzenlenen uluslararası HackMasters Yarışması, TEKNOFEST kapsamında başladı. Bu yıl yapay zekanın güvenliği temasıyla gerçekleştirilen yarışmada toplam 10 takım, biri Azerbaycan'dan olmak üzere, zorlu görevlerle karşı karşıya kalacak.

Teknoloji ve Siber Güvenlik Üzerine Vurgu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, açılış konuşmasında siber güvenliğin Türkiye için kritik bir alan olduğuna dikkat çekti. Hıdır, “Bu yıl 49 farklı kategoride yarışmalar düzenlendi ve 1,6 milyondan fazla genç bu yarışmalara başvurdu.” dedi.

HackMasters'ın da yapay zeka temasıyla düzenlendiğini vurgulayan Hıdır, “Siber güvenlik alanında geliştirdiğimiz teknoloji ve sistemlerin önemini biliyoruz. Gençlerimiz bu alanda önemli çalışmalar yapacak.” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın Kapsamı

Bunun yanı sıra, Hıdır, “Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz kuantum teknolojileri üzerine bir yarışmamız var.” diyerek, ülkenin teknoloji alanında sağlam adımlar attığını belirtti. T3 Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı bu yarışmalarda gençlerin gelişimlerine katkı sağlandığına dikkat çekti.

Uluslararası Katılım

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan ise bu yıl 39 ülkeden 2,250 bireysel başvuru aldıklarını ifade etti. Finalde yarışacak takımlara hitaben, “Teknik komite sizler için heyecan dolu bir yarışma senaryosu hazırladı.” dedi.

TEKNOFEST Akdeniz, gençlerin teknoloji alanında yetkinliklerini artırırken, ülkenin geleceği adına önemli bir platform olma özelliğini sürdürüyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren uluslararası "HackMasters Yarışması" başladı. Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.