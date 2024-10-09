Hadera'da Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

İsrail'in Hadera Kentinde Bıçaklı Saldırı Düzenlendi
İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır olarak bildirildi.
Polis Açıklama Yaptı
Yerel polis, saldırının kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırganın, olayın ardından gözaltına alındığı ifade edildi.
Acil Yardım Servisi Bilgilendirdi
Kızıl Davut Yıldızı, Hadera'daki saldırıda yaralananların durumuna dair güncel bilgi vererek, yaralılardan ikisinin ağır yaralandığını belirtti. Saldırının detayları hakkında ise henüz ek bir bilgi paylaşılmadı.