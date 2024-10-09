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Hadera'da Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

Hadera'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda 6 kişi yaralandı, iki yaralının durumu ağır.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:03
Hadera'da Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

İsrail'in Hadera Kentinde Bıçaklı Saldırı Düzenlendi

İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır olarak bildirildi.

Polis Açıklama Yaptı

Yerel polis, saldırının kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırganın, olayın ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

Acil Yardım Servisi Bilgilendirdi

Kızıl Davut Yıldızı, Hadera'daki saldırıda yaralananların durumuna dair güncel bilgi vererek, yaralılardan ikisinin ağır yaralandığını belirtti. Saldırının detayları hakkında ise henüz ek bir bilgi paylaşılmadı.

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