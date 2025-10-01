Hadja Lahbib: Gazze'ye insani yardım için beklemek bir seçenek değil

AB Komisyon üyesi Hadja Lahbib, Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın beklenecek bir seçenek olmadığını vurguladı; AB destekli 94 ton tıbbi yardım gönderildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:30
AB Komisyonu üyesinden acil yardım çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de hayatların risk altında olduğunu belirterek insani yardım ulaştırma konusunda beklemenin bir seçenek olmadığını bildirdi.

Lahbib, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan bir mesaj paylaştı.

Gazze'de her gün sivillerin çok ihtiyaç duydukları tıbbi yardıma ulaşmak için mücadele verdiklerine dikkati çeken Lahbib, dün AB'nin Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın desteğiyle El-Ariş Limanı'na 94 ton tıbbi yardım gönderdiğini aktardı.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil. İnsanların hayatları risk altında." vurgusunda bulunarak, Gazze'ye engelsiz insani yardım çağrısı yaptı.

