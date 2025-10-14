Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseriyle 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı Ankara'da

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenen "Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseri", 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde büyük ilgi gördü. Konserde, iki ülke arasındaki kadim kültürel bağlar ve ortak mirasın önemi vurgulandı.

Ersoy: Kültür Yılıyla Sanat ve Dostluk Pekişecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kararının ardından 2025'in Türkiye-İran Kültür Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı. Ersoy, Anadolu ve İran coğrafyasının binlerce yıldır kültür, sanat, edebiyat, ilim ve felsefe beşiği olduğunu belirterek etkinliklerin zengin bir program sunduğunu söyledi.

Ersoy, etkinliklerle ilgili olarak "Yıl boyunca İran'da ve Türkiye'de yapılacak sergiler, konserler, film gösterimleri, edebiyat buluşmaları ve akademik sempozyumlar aracılığıyla birbirimizin sanatını, müziğini, dilini, mutfağını ve insanını daha yakından tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Hafız-ı Şirazi'yi "kelam-ı zarafet-i hikmetle buluşturan, aşk-ı ilahi bir hakikat olarak dile getiren kıymetli bir isim" olarak tanımlayan Ersoy, şairin dizelerinin yalnızca İran'ın değil doğunun ortak sesini yansıttığını vurguladı. Ersoy ayrıca sanatçıları ve kurumları, kültürel işbirliğinin güçlenmesine katkılarından dolayı teşekkür ederek Hafız-ı Şirazi'yi saygı, minnet ve rahmetle andı.

Salihi: Edebiyat Coğrafya ve Siyasetin Ötesinde

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ise konser gecesinde Türkiye'de bulunmaktan duyduğu onuru dile getirdi. Salihi, edebiyatın coğrafya ve siyaset sınırlarını aştığını, İran ve Türkiye'nin şiir ve hikmet diliyle yüzyıllardır birbirine yaklaştığını belirtti.

Salihi, Hafız-ı Şirazi'nin hem İran hem de bölgenin ortak kültürel kimliğinin bir simgesi olduğunu, şiirlerinin Osmanlı döneminde Farsçanın öğrenilmesi ve şiir estetiğinin aktarılmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Anadolu coğrafyasında Hafız'ın divanından izler bulunmasının iki ülkenin ortak hafızasının açık göstergesi olduğunu söyledi ve günümüzde barış ve sevgi mesajlarının önemine dikkat çekti.

Programdan Notlar: Pul, Ödüller ve Sahne Performansları

Konuşmaların ardından 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı anısına hazırlanan özel pul, Mehmet Nuri Ersoy ve Abbas Salihi tarafından imzalandı. Ardından Türkiye'de Fars dili ve edebiyatına katkı sunan akademisyenler Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof. Dr. Yılmaz Karadeniz ve Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğluna takdir belgeleri verildi.

Konserde İran Milli Sazlar Orkestrası, Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirirken solist olarak Mojtaba Asgari Sijani sahne aldı; orkestrayı Pouria Shivehfarad yönetti. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu şef Ufuk Yürüç yönetiminde Şirazi'nin eserlerinden ilham alan eserleri sundu ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı bir gazel okudu.

Sergi ve Kültürel Gösterimler

Fuaye alanında İran'a özgü el sanatları, ipek halılar ve Hafız-ı Şirazi'nin eserlerinin yer aldığı bir sergi ziyaretçilere açıldı. Girişte dağıtılan ve İran kültüründe iyi dileklerin sembolü olarak kabul edilen fal kartları da beğeni topladı; Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi de bu kartlardan aldı.

Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseri, iki ülkenin ortak kültür ve edebiyat mirasını sahnede ve fuayede bir araya getirerek 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı'nın ruhunu yansıttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 3), İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi (sağ 3) ile 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenen İranlı şair Hafız-ı Şirazi'yi anma konserine katıldı. Konser sonunda, orkestraya çiçek takdim edildi.