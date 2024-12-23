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Hafriyat Kamyonu Park Halindeki 11 Araca Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Çankaya'da kontrolsüz hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:19
Hafriyat Kamyonu Park Halindeki 11 Araca Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Çankaya'da Feci Kaza: Hafriyat Kamyonu 11 Araca Çarptı

Aşkentte, Çankaya ilçesinde gerçekleşen bir kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 06 BZU 546 plakalı hafriyat kamyonu, Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak geri manevra yaptı.

Kaza sırasında hızlanan kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Neyse ki kaza esnasında can kaybı yaşanmadı; ancak araçlarda ciddi hasar meydana geldi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın hızla gerçekleştiğini ve sürücünün kontrol kaybını net bir şekilde ortaya koyuyor. Olayla ilgili yetkililerin incelemeleri devam ediyor.

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