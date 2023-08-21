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Hafta başında sürücülere müjde! Benzin ve motorinde görülmemiş indirim! Paranız cebinizde kalacak

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Hafta başında sürücülere müjde! Benzin ve motorinde görülmemiş indirim! Paranız cebinizde kalacak
Haftanın ilk gününde sürücülere müjdeli haber geldi. Akaryakıta gelen artışlar üzerine gözler indirim haberlerini arar oldu. Bir depo yakıt alımlarında 110 TL cebinizde kalacak.

İş Bankası tarafından yapılan duyuruda 16 Ağustos – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında, Maximum anlaşmalı Opet ve Sunpet istasyonlarından tek seferde yaılacak olan 500 TL ve üzeri alışverişler için maxipuan kazanma imkanı sundu. Maximum Mobil’deki Pazarama’da bulunan Opet Araçta Ödeme ile yapanlara ise toplam 110 TL MaxiPuan verilirken tüm şartlar açıklandı.

iş bankası opet kampanyası

AKARYAKITTA İNDİRİM

İş Bankası Maximum, Maximiles ve Priva markalı tüm bireysel kartlar üzerinden yapılacak harcamalar kampanya dahilinde kabul edildi.

Maximum anlaşmalı olan opet istasyonlarında sadece yakıt alımlarında kullanılır.

Kazanılan maxipuanlar 5 Ekim 2023 tarihinde kartlara aktarılacaktır.

30 Kasım 2023 tarihine kadar kullanılmayan puanlar geri alınır.

Bir müşteri kampanyadan 1 kere yararlanabilir ve en fazla 110 TL MaxiPuan kazanabilir.

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