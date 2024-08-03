Hafta Boyunca Hava Durumu Tahminleri

Hava Durumu Genel Değerlendirmesi

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, yurtta genel olarak diğer kesimlerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Uzmanın Açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Durumu Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar devam edecek, diğer bölgelerde ise az bulutlu yerler olacak" dedi.

Haftanın İlk Günü ve Yağışlar

Macit, haftanın ilk gününde yurdun kuzeyinin parçalı çok bulutlu olacağını belirtti ve "Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" diye ekledi.

Sağanak Geçişleri Bekleniyor

Salı gününden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına ek olarak Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak geçişleri olacağını ifade eden Macit, "Yurdun diğer yerlerinde ise az bulutlu hava hakim olacak" dedi.

Sıcaklık Tahminleri

Sıcaklıkların güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olmasının öngörüldüğünü kaydeden Macit, "Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dikkatli Olun Uyarısı

Hava sıcaklıklarında hafta sonuna kadar bir değişiklik beklenmediğini vurgulayan Macit, "Yağışlar nedeniyle halkın dikkatli ve tedbirli olması önemli" ifadelerini kullandı.