Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Beklenen yağışlar

Yarın Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde; Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde; Salı günü itibarıyla ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceği ifade edildi.

Üç büyük kentte hava

Tekin, hafta sonu üç büyük kentte havanın az bulutlu ve açık olacağını belirterek, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 33 ve İzmir'de 33 ila 35 dereceler arasında seyredeceğini söyledi.