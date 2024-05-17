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Hafta sonu hava durumu: Yağışlı havalar geride kaldı, sıcaklıklar artıyor!

Türkiye'de geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan yağışlı sistem sona erdi ve hava sıcaklıkları artmaya başladı

Yayın Tarihi: 17.05.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 21:31
Hafta sonu hava durumu: Yağışlı havalar geride kaldı, sıcaklıklar artıyor!

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye'de geçen haftadan bu yana devam eden yağışlı hava şartları, yerini artan sıcaklıklara bırakıyor. Batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, cumartesi günü için Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri haricinde yağış beklenmediğini belirtti. Pazar günü ise orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebileceğini açıkladı.

Ayrıca, toz taşınımı uyarısı da yapıldı. Özellikle cumartesi günü Batı bölgelerinde Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı yaşanacağı ifade edildi.

Hafta sonu için üç büyük il olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Özdemirci'ye göre, İstanbul ve İzmir'de genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara'da ise cumartesi günü yağış beklenmese de çok bulutlu bir hava görülecek.

Sıcaklıkların cumartesi günü Ankara'da 25, İstanbul'da 22 ve İzmir'de 28 derece olması bekleniyor.

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