Hafta Sonu Kar Sürprizi: Meteoroloji Uyardı, Bu İllere Dikkat

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu için kar yağışı beklendiğini duyurdu. 26 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının 8 ile 10 derece arasında düşeceğini belirten uzmanlar, özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu bölgelerinde kar yağışlarının görüleceğini bildirdi. Bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına da bekleniyor.

Hafta Sonu Kar Sürprizi: Meteoroloji Uyardı, Bu İllere Dikkat
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Hafta sonuna plan yapacak vatandaşlar, hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu için kar yağışı uyarısında bulundu. Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, 26 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının 8 ile 10 derece arasında düşeceğini, geniş bir alanda kar yağışlarının etkili olacağını söyledi. Yağan, "Pazar günü Batı Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu bölgelerimizde kar yağışlarını göreceğiz. Özellikle kuvvetli rüzgar açısından pazar günü risk taşıyor. Hem güneyli, lodos yönünden hem de kuzeyli rüzgarlar 70-90 kilometre/saat şiddetinde fırtınalara sebep olacak. Denizlerimizde de daha yüksek rüzgarların görülmesi olası. Daha sonra bu sistem pazartesi günü kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu doğuya doğru terk edecek." dedi.

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BU İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu için kar yağışı beklenen illeri de açıkladı. Buna göre, Kütahya, Afyon ve Uşak, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Tunceli'de hafta sonu kar yağışı görülecek. Bu illerde yaşayan veya seyahat edecek vatandaşların kar yağışını dikkate alarak plan yapmaları gerekiyor.

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