Hafta Sonu Yağışlı Hava: İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olacağını; İstanbul'da kuvvetli, Ankara'da orta kuvvette, İzmir'de yerel yağışlar beklendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:08
Hafta Sonu Türkiye'yi Etkisi Altında Bırakacak Yağışlar

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu yurt genelinde yağışlı havanın hakim olacağını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede bölge bölge beklentileri aktardı.

Genel Değerlendirme

Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel sağanakların devam edeceğini belirten Macit, yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Macit, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığını, gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini aktaran Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Yeni haftayla birlikte yağışların yurdu terk edeceğini ancak kısa süre sonra yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini belirten Macit, pazartesi günü Marmara ve Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü yurt geneline yayılmasının beklendiğini söyledi.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul için Macit, akşam saatlerinde kuvvetli yağışın başlayacağını ve gece saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti. "Yarın normal sağanak yağış bekliyoruz. Bir de pazartesi günü sağanak yağışımız var." dedi. Hava sıcaklığının 23 ila 24 derece civarında olacağı bildirildi.

Ankara'da yarın orta kuvvette sağanak beklendiğini, pazar günü yağışın sona ermesinin öngörüldüğünü, hava sıcaklığının ise pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İzmir'de kuvvetli yağış beklenmediğini, yerel olarak yağışların devam edeceğini ve yeni haftada hava sıcaklığının 24 ila 26 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

