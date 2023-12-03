Hafta sonu yağmura ara, yeni hafta yine ıslak! Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sıcaklık uyarısı

Türkiye, son günlerde sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Yağışlar nedeniyle birçok ilde sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklar yaşandı. Hafta sonunda yağışlar duraklasa da, yeni hafta ile birlikte yine yağmurlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirdi.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kırklareli ve Muğla çevreleri, Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir.

SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği, ancak pazartesi günü yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte Trakya başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalacağı belirtildi. Ayrıca, rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.





Meteoroloji nedir? Meteoroloji, atmosferin fiziksel ve kimyasal olaylarını inceleyen ve hava durumunu tahmin eden bilim dalıdır.



Meteoroloji nasıl hava durumunu tahmin eder? Meteoroloji, hava durumunu tahmin etmek için çeşitli gözlem araçları, uydu görüntüleri, radar verileri, bilgisayar modelleri ve istatistiksel yöntemler kullanır.

Meteoroloji tahminleri ne kadar güvenilir? Meteoroloji tahminleri, kullanılan veri ve yöntemlerin kalitesine, tahmin edilen bölge ve süreye, atmosferin karmaşıklığına ve doğal değişkenliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, kısa vadeli tahminler (1-3 gün) daha güvenilir, uzun vadeli tahminler (7 gün ve üzeri) ise daha belirsizdir.

Meteoroloji tahminlerini nereden takip edebilirim? Meteoroloji tahminlerini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi aracılığıyla takip edebilirsiniz. Ayrıca, çeşitli haber siteleri, televizyon kanalları ve radyo istasyonları da Meteoroloji tahminlerini yayınlamaktadır.

Meteoroloji uyarıları ne anlama gelir? Meteoroloji uyarıları, olası tehlikeli hava olaylarının önceden bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yapılan duyurulardır. Meteoroloji uyarıları, renk kodlarıyla ifade edilir. Sarı renkli uyarı, potansiyel riskli bir durumu; turuncu renkli uyarı, tehlikeli bir durumu; kırmızı renkli uyarı ise çok tehlikeli bir durumu gösterir.