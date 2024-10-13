Haftanın Tarihine Bakış: Önemli Olaylar ve Kaybettiğimiz İsimler

Haftanın Tarihine Bakış

Bu hafta, tarihin derinliklerine inmeye ne dersiniz? İşte haftanın öne çıkan olayları ve önemli kayıplar:

Kore'ye Gönderilen İlk Türk Birliği

Türkiye, 17 Ekim 1950'de Pusan Limanı'na ilk Türk asker birliğini gönderdi. Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'ye savaş ilan etmesinin ardından, BM Güvenlik Konseyi toplanarak acil yardım kararı aldı. Türkiye, ABD'den sonra Kore'ye asker gönderen ikinci ülke oldu.

Amasra'daki Trajik Patlama

14 Ekim 2022'de Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamada 42 madenci hayatını kaybetti. Patlamanın ardından 41 işçi olay yerinde, yaralanan bir işçi ise hastanede tedavi gördüğü 21. günde yaşamını yitirdi.

Bahaettin Karakoç: Modern Dede Korkut

17 Ekim 2018'de, Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Bahaettin Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. Şair, erken yaşta yazdığı eserlerle halkın ilgisini çekmeyi başardı ve "Dede Korkut" olarak anılmaya başladı.

Diğer Önemli Olaylar

14 Ekim 1925 - Türkiye'de ilk betonarme köprü yapıldı.

14 Ekim 1947 - ABD'li test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aştı.

15 Ekim 1927 - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda Büyük Nutuk'u okumaya başladı.

16 Ekim 1964 - Çin, ilk atom bombasını patlatarak nükleer güç oldu.

17 Ekim 1950 - Kore'ye giden ilk Türk birliği, Pusan Limanı'nda karşılandı.

18 Ekim 1867 - ABD, Alaska'yı Rusya'dan aldı.

Hafta boyunca tarihe yön veren bu olaylar ve kayıplar, bizlere geçmişimizi bir kez daha hatırlatıyor. Geçmişe duyduğumuz özlem, tarihin açtığı sayfalarda yaşamaya devam ediyor.