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Haftanın Tarihine Bakış: Tarihte Öne Çıkan Olaylar

Geçmişe ışık tutan önemli olaylar ve tarihimizdeki suikast ile projeler hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:37
Haftanın Tarihine Bakış: Tarihte Öne Çıkan Olaylar

Tarihte Bugün: 18 Aralık’a Dikkat Çeken Olaylar

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Çankaya Portakal Çiçeği Sokak 40 numaradaki evinin önünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hablemitoğlu, kafasına isabet eden 2 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Hablemitoğlu, hazırladığı 'Etki ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar' başlıklı raporda FETÖ'nün devlete sızma faaliyetlerini detaylandırmıştı. Ayrıca, 'Köstebek' isimli kitabında, cemaatin silahlı bir örgüt haline geldiğini belirtmişti.

Asya ile Avrupa'nın Bağlantısı: Avrasya Tüneli

Dünyanın merakla beklediği mühendislik projelerinden biri olan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 20 Aralık 2016’da resmi olarak açıldı. Denizin 106 metre derinliğinde inşa edilen tünel, deprem ve tsunami riski taşımayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Tarihi Olaylar

16 Aralık: 1474’te Türk astronom ve matematikçi Ali Kuşçu hayatını kaybetti; 1724’te Türkiye’de ilk kitap basıldı. 17 Aralık: 1273’te Mevlana Celaleddin-i Rumi vefat etti; 1903’te Wright kardeşler ilk uçuşu gerçekleştirdi. 20 Aralık: 1683’te II. Viyana Kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı; 2016’da Avrasya Tüneli açıldı.

Son Olaylar ve Gelişmeler

2023’te Mısır Ulusal Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yeniden seçildiğini duyurdu. 21 Aralık’ta Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA’nın Avrupa Süper Ligi’ne karşı çıkmasını rekabet yasasına aykırı olarak değerlendirdi.

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