Haftanın Tarihine Bakış: Zaferin Yıldönümleri ve Anlamlı Olaylar

Haftanın Tarihine Bakış

30 Ağustos Zafere Giden Yol

Kurtuluş Savaşı, 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emirle başlatılan Büyük Taarruz ile taçlanmıştır. 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi, zaferle sonuçlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'ünde Türk ordusuna taarruz emri vermiştir. Dumlupınar'daki muharebede, kahraman Türk askerleri Yunan birliklerini kuşatıp imha etmiştir.

Bu büyük zaferin ardından, 1 Eylül'de Dumlupınar'da yayımladığı bildiride Atatürk, "Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" demiştir.

Belirgin Tarihi Olaylar

26 Ağustos

1071 - Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan, Bizans ordusunu yenmiştir.

1920 - ABD’de kadınlar ilk kez oy kullanma hakkına sahip olmuştur.

1924 - Türkiye İş Bankası kurulmuş, ilk genel müdürü Celal Bayar olmuştur.

1936 - İlk sesli televizyon gösterimi BBC kanalında yapılmıştır.

27 Ağustos

1389 - I. Murat, Kosova Meydan Muharebesini kazanarak Sırp güçlerini yenilgiye uğratmıştır.

1922 - Türk ordusu, Yunan işgalindeki Afyonkarahisar'ı kurtarmıştır.

1936 - İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nün temeli atılmıştır.

30 Ağustos

M.Ö. 30 - Eski Mısır'da Kraliçe Kleopatra intihar etmiştir.

1922 - Büyük Taarruz zaferle sonuçlanmıştır.

Bu hafta, tarihin dönüm noktalarını hatırlatırken, aynı zamanda her bir zaferin ardındaki mücadeleyi ve kararlılığı gözler önüne sermektedir. Zaferin değerini anlamak, geçmişten dersler alarak daha aydınlık bir geleceğe yönelmekle mümkündür.