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Haftanın Tarihine Bakış: Zaman İçinde Yolculuk

Bu hafta tarih boyunca önemli olaylara göz atıyoruz. Lozan Antlaşması'ndan günümüze birçok kayda değer gelişme yer alıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:50
Haftanın Tarihine Bakış: Zaman İçinde Yolculuk

Haftanın Tarihine Bakış

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Ağustos 1923 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağladı.

Lozan Barış Antlaşması, 1. Dünya Savaşı'nın ardından 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde hazırlandı. Türkiye temsilcilerinin yanı sıra Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya'nın temsilcileri de bu süreçte yer aldı. Anlaşmanın ön sözünde devletlerin bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 143 maddeden oluşan bu antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak uluslararası arenada tanınmasında kritik bir adım oldu.

Önemli Tarihsel Olaylar

1923'te gerçekleşen Lozan Antlaşması dışında, haftada başka tarihi olaylar da meydana geldi:

  • 26 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Kurtuluş Savaşı'nın büyük taarruzu başladı.
  • 19 Ağustos 1829: Alman bilim adamı Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmandı.
  • 24 Ağustos 1923: Türkiye, Sovyet Rusya'nın Boğazlar konusunda talebini reddetti.
  • 25 Ağustos 2020: Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına müdahale suçlamasıyla Georgia eyaletinde teslim oldu.

Öne Çıkan Diğer Tarihsel Olaylar

  • 1935: Türk Tarih Tetkik Cemiyeti tarafından Türkiye’nin ilk arkeolojik kazısı Çorum Alacahöyük'te başlatıldı.
  • 2011: Türkiye, Karadeniz'de önemli doğal gaz keşfi gerçekleştirdi.
  • 2023: Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı.

Bu dönemde yaşanan gelişmeler, tarihimize önemli izler bırakmış ve günümüzdeki sosyal ve siyasi dinamiklerle bağlantılı olarak dikkate değer birer tarihe dönüşmüştür.

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