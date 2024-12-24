Hafter'den Tehlikeli Gelişmelere Karşı 'Kazanımlarımızı Koruyacağız' Mesajı

Hafter'den Önemli Açıklamalar

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, son günlerde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek "kazanımlarımızı koruyacağız" mesajını verdi. Hafter, Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı konuşmasında, bölgede "tehlikeli gelişmeler ve değişiklikler" olduğunu öne sürdü.

Libya'nın Bağımsızlık Günü Kutlaması

Hafter, konuşmasını Libya'nın bağımsızlığının 73. yıl dönümü dolayısıyla yaptı. "Bölgede hakim olan tehlikeli değişiklikleri izliyoruz ve teyakkuzdayız. Kazanımlarımızı korumaya hazırız" diyen Hafter, bu "tehlikeli" gelişmelerin detaylarını ise paylaşmadı.

Ayrıca, Hafter, "Tüm zorluklara rağmen Libya’yı yeniden inşa yolunda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullanarak kararlılığını vurguladı.