Haidilao'da 'hot pot' kazanına idrar: Gençlere 300 bin doları aşkın ceza

Haidilao'da 'hot pot' kazanına idrar: Gençlere ağır tazminat

BBC'nin haberine göre, Şanghay'daki Haidilao şubesinde şubatta gerçekleşen olayda, masadaki kazana idrar yapan 17 yaşlarındaki bir grup genç mahkemeye verildi. Olayın video kaydının sosyal medyada paylaşılması, restoran zincirinin büyük tepki çekmesine yol açtı.

Mahkeme kararının gerekçesi

Mahkeme, gençlerin davranışını restoranın mülkiyet haklarına ve itibarına zarar veren "aşağılayıcı davranış" olarak nitelendirdi. Kararda, eylemin servis araçlarını kirlettiği ve kamuoyunda derin rahatsızlığa neden olduğu vurgulandı.

Gençlerin ve ailelerinin, Haidilao'ya şu tazminatları ödemesine hükmedildi: 2 milyon yuan (280 bin dolar) işletme ve itibar kaybı, 130 bin yuan (18 bin 260 dolar) servis araçlarına verilen zarar ve temizlik masrafları ile 70 bin yuan (9 bin 830 dolar) yasal masraflar. Mahkeme böylece toplamda 300 bin doları aşkın bir tazminata hükmetmiş oldu.

Mahkeme, restoranın olay sonrası 4 binden fazla müşteriye yaptığı para iadelerinden kaynaklanan zararın gençler ve ailelerince karşılanması talebini ise, bunun işletmenin kendi kararı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Haidilao ve olayın yankıları

Haidilao, Çin'in en popüler kaynar kap restoranlarından biri olarak biliniyor ve ülke içinde ve dışında 1000'den fazla şubesi bulunuyor. Restoran zinciri 'aile dostu' hizmet anlayışıyla, çocuk oyun alanları, yemek servisi sırasında özel gösteriler ve kadın müşterilere ücretsiz tırnak bakımı gibi farklı hizmetlerle tanınıyor.